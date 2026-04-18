0 Комментариев

Результаты турнира «День победы на Чудском озере»

Апр 18, 2026 | Без рубрики | Нет комментариев

18 апреля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 24 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Суворов Александр (Гатчина), на втором месте  Бугаев Гордей (Колтуши) и на третьем Агафонов Евгений (Всеволожск).

Первое место среди игроков с рейтингом от 1500 до 1700 занял Баранов Артём (Гатчина), на втором месте Никулин Александр (Мурино) и на третьем Зотов Алексей (Всеволожск).

Первое место среди игроков с рейтингом от 1200 до 1500 занял Гоби Даниил (Ваганово), на втором месте Лапковский Ярослав (Всеволожск) и на третьем Ли Тимофей (Всеволожск).

Первое место среди игроков с рейтингом от 1000 до 1200 занял Абашев Сергей (Всеволожск), на втором месте Горбачёв Лука и на третьем Зацепин Артём (все из Всеволожска).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

