0 Комментариев

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Набор в группы шахмат и шашек на 2026-2017 учебный год, расписание занятий и стоимость обучения

Авг 25, 2026 | Без рубрики | Нет комментариев

Объявляется набор в группы шахмат и шашек по адресу улица Межевая дом 21 (вход в цокольный этаж под надпись «Мужские стрижки», на окне надпись «Метаморфозы»). 
Расписание занятий:
Воскресенье 11.00-12.00. Шахматы. Группа продолжающих.
Воскресенье 12.15. Шахматы. Начинающие с нуля.
Понедельник 17.45-18.45. Шахматы. Знающие правила игры.
Вторник 18.30-19.30. Шахматы. Продолжающие.
Среда 18.30-19.30. Шахматы. Знающие правила игры.
Четверг 18.30-19.30. Шахматы. Продолжающие.
Пятница 17.45-18.45. Шашки. Одна общая группа. 
Может ли игра в шашки помочь шахматистам? Игра в шашки требует точного расчёта, что положительно сказывается на развитии счётных способностей в шахматах и не только. Шашки ходят только по чёрным полям  — это помогает улучшить чернопольную стратегию в шахматах.  По крайней мере так считает один из сильнейших гроссмейстеров современности Василий Иванчук. Сам Иванчук прекрасно играет в шашки и советует шахматистам тоже в них играть. Ролик на эту тему можно посмотреть на rutube

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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