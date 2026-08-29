0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир «День семейного общения — 2026!» для игроков с рейтингром не выше 1150 без органичения возраста. Турнир состоится 12 сентября (суббота) в помещении ШШК «Марс» по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под баннер «Мужские стрижки». На окне надпись «Метаморфозы».

Приглашаются игроки с рейтингром не выше 1150 без ограничения возраста.

Начало турнира в 13.00. Предварительная регистрация с 12.30 до 12.55. Стартовый взнос 1500 рублей (многодетным, инвалидам и пенсионерам скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку «Записаться на турнир» или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

Наградные категории будут определены судейской коллегией в зависимости от количества заявившихся игроков. Для открытия новой категории необходимо не менее 6 участнков.

В случае дележа мест дополнительные показатели: 1. Личная встреча, 2. Бухгольц, 3. Усечёный Бухгольц (без худшего результата), 4. Количество побед.