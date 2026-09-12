0 Комментариев

12 сентября в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков с рейтингом не выше 1150. В турнире приняло участие 10 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Кудрявцев Мирон (Всеволожск), на втором месте Черенцов Михаил (Всеволожск) и на третьем Богданов Мирон (Колтуши).

В рейтинговой категории до 1000 на первом месте Утвенко Марк (Всеволожск), на втором Казанцев Максим (Всеволожск) и на третьем Ясинский Владимир (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Кареткина Вера (Всеволожск), на втором месте Сюткина Анастасия (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess