0 Комментариев

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Результаты турнира «День семейного общения — 2026»

Сен 12, 2026 | Результаты | Нет комментариев

12 сентября в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков с рейтингом не выше 1150. В турнире приняло участие 10 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Кудрявцев Мирон (Всеволожск), на втором месте  Черенцов Михаил (Всеволожск) и на третьем Богданов Мирон (Колтуши).

В рейтинговой категории до 1000 на первом месте Утвенко Марк (Всеволожск), на втором Казанцев Максим (Всеволожск) и на третьем Ясинский Владимир (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Кареткина Вера (Всеволожск), на втором месте Сюткина Анастасия (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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