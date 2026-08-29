0 Комментариев

29 августа июля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 23 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Лапковский Ярослав (Всеволожск), на втором месте Цай Михаил (Всеволожск) и на третьем Солнцев Сергей (Всеволожск).

В рейтинговой категории от 1200 до 1300 на первом месте Кузьмин Алексей (Всеволожск), на втором Волков Даниил (Воейково) и на третьем Тихонов Артём (Колтуши).

В рейтинговой категории от 1000 до 1200 на первом месте Зюзько Роман (Всеволожск), на втором Черенцов Михаил (Всеволожск) и на третьем Кожаев Макар (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Куракина Юлия (Санкт-Петербург), на втором месте Волкова София (Врейково).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess