0 Комментариев

14 марта в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Зарипов Тимур (Санкт-Петербург), на втором месте Воронкова Екатерина (Санкт-Петербург) и на третьем Гоби Даниил (Ваганово).

Первое место среди игроков с рейтингом 1200-1400 занял Цай Михаил (Всеволожск), на втором месте Копылов Владислав (Всеволожск) и на третьем Кареткина Вера (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне от 1000 до 1200 на первом месте Кузьмин Алексей (Всеволожск), на втором Шалягин Ярослав (Всеволожск) и на третьем Зацепин Артём (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess