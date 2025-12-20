0 Комментариев

20 декабря в ШШК «Марс» состоялся турнир по быстрым шахматам среди игроков с рейтингом не выше 1150. В турнире приняло участие 10 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Лысык Даниил из Санкт-Петербурга, на втором Кусей Анна (Всеволожск) и на третьем сразу три участника, набравшие по 5 очков. Это: Горбачёв Лука, Смирнов Лев и Чекалин Богдан (все из Всеволожска). Примечательно то, что Лысык Даниил 2020 года рождения. Это его первый турнир с обсчётом рейтинга и уже такой успех.

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess (через несколько дней).