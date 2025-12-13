0 Комментариев

Расписание турниров
Результаты турнира «День первых снежинок — 2025»

Дек 13, 2025 | Результаты | Нет комментариев

13 декабря в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 15 человек.

Первое место в абсолютном зачёте заняла Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург), на втором месте  Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Жучков Александр (Санкт-Петербург).

Среди игроков с рейтингом 1200-1400 на первом месте Пукки Василий (Всеволожск), на втором  Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск) и на третьем Ли Тимофей (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1200 на первом месте Пукки Иван (Всеволожск), на втором  Зюзько Роман (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

