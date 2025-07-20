0 Комментариев

20 июля на Песчанке состоялся шахматный турнир “К Международному дню шахмат – 2025”. В турнире приняло участие 92 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Бугаев Гордей (Колтуши), на втором месте Воронова Алиса (Кудрово) и на третьем Кондратович Иван (Колтуши).

В категории “взрослые” на первом месте Новоржевцев Вячеслав (Всеволожск), на втором Левашов Данила (Всеволожск) и на третьем Потей Евгений (Колтуши).

Среди женщин на первом места Казарина Анастасия (Воейково) на втором Васильева Татьяна (Всеволожск).

Среди ветеранов на первом месте Полховский Фёдор (Всеволожск), на втором месте Морозов Алексей (Всеволожск) и на третьем месте Ерёмин Николай (Всеволожск).

Среди мальчиков 2012-2008 года рождения на первом месте Клочков Григорий (Всеволожск), на втором месте Агафонов Евгений (Всеволожск) и на третьем месте Костров Тимофей (Выборг).

Среди мальчиков 2014-2016 года рождения на первом месте Ихсанов Далер (Невская Дубровка), на втором месте Абашев Павел (Всеволожск) и на третьем месте Аникеев Виктор (Выборг).

Среди девочек 2014-2016 года рождения на первом месте Смелова Алеся (Выборг), на втором Манетова София (Всеволожск) и на третьем Закрутина Виктория (Янино).

Среди мальчиков 2016-2018 года рождения на первом месте Ковалёв Тимофей (Колтуши), на втором месте Царёв Николай (Колтуши) и на третьем месте Цай Михаил (Всеволожск).

Среди девочек 2016-2018 года рождения на первом месте Гареева Аделина (Колтуши), на втором месте Кондратович Валерия (Колтуши) и на третьем месте Далезода Нигина (Воейково).

Среди мальчиков 2019 года рождения на первом месте Потей Константин (Колтуши), на втором месте Полянский Лев (Мурино) и на третьем месте Цеканов Фёдор (Колтуши).

Среди девочек 2019 года рождения на первом месте Тетенькина Варвара (Колтуши), на втором месте Максимова Алиса (Колтуши) и на третьем месте Антоненко Виктория (Янино).