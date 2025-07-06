0 Комментариев

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Результаты турнира “Летний рапид – 2025”

Июл 6, 2025 | Результаты | Нет комментариев

6 июля в помещении ШШК “Марс” состоялся шахматный турнир “Летний рапид – 2025”. В турнире приняло участие 18 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Ихсанов Далер (Невская Дубровка), на втором месте  Якубов Илья (Всеволожск) и на третьем Царёв Николай (Колтуши).

Среди девочек на первом месте Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург), на втором Исаенкова Эмилия (Санкт-Петербург) и на третьем Кареткина Вера (Всеволожск).

Среди мальчиков 2016 года рождения и младше на первом месте Царёв Николай (Колтуши), на втором месте Мильчаков Григорий (Всеволожск) и на третьем месте Тихонов Артём (Колтуши).

Среди игроков с рейтингом от 1101 до 1300 на первом месте Лапковский Ярослав (Всеволожск), на втором месте Ахмадеев Гавриил (Всеволожск) и на третьем месте Саласский Станислав (Санкт-Петербург).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Мильчаков Григорий (Всеволожск), на втором Пукки Василий (Всеволожск), на третьем Евдокимов Владимир (Всеволожск).

Среди игроков не старше 2018 года рождения на первом месте Саласский Станислав (Санкт-Петербург), на втором месте Пукки Василий (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Новоржевцев Серафим (Всеволожск), Пукки Иван (Всеволожск), Лопатин Матвей (Санкт-Петербург) и Харченко Кирилл (Санкт-Петербург).

Результаты турнира можно посмотреть на сайте chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Новые рейтинги игроков можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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