0 Комментариев

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Результаты турнира “Последний звонок – 2025”

Май 25, 2025 | Без рубрики | Нет комментариев

24 мая в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Последний звонок – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 30 человек.
Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором Беликов Дарий (Всеволожск) и на третеьм Щапова Софья (Колтуши).

Среди девочек на первом месте  Щапова Софья (Колтуши), на втором Савельева Алиса (Всеволожск) и на третьем Солнцева Алёна (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Беликов Дарий (Всеволожск), на втором Жучков Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Хлупнов Григорий (Разметелево).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Беликов Дарий (Всеволожск), на втором Жучков Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Колотов Владислав (Санкт-Петербург).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Хлупнов Григорий (Разметелево), на втором  Цай Михаил (Всеволожск) и на третьем Абашев Сергей (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Новоржевцев Серафим (Всеволожск), Солнцев Сергей (Всеволожск), Щапов Михаил (Колтуши) и Агапитов Владимир (Колтуши).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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