0 Комментариев

10 мая в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “День Победы – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 37 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Царёв Николай (Колтуши), на втором Бурханов Максим (Санкт-Петербург) и на третеьм Зотов Алексей (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Волкова Ольга (Агалатово), на втором Желудева Алена (Колтуши) и на третьем Волкова Еленв (Агалатово).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Царев Николай (Колтуши), на втором Бурханов Максим (Санкт-Петербург) и на третьем Штучный Алексей (Колтуши).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Масленников Николай (Всеволожск), на втором Фатеев Евгений (Всеволожск) и на третьем Волкова Ольга (Агалатово).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Арбузова Александра (Всеволожск), на втором Тихонов Артём (Колтуши) и на третьем Смирнов Лев (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Новоржевцев Серафим (Всеволожск), Зюзько Роман (Всеволожск) и Сметанин Владимир (Колтуши).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess