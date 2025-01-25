0 Комментариев

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Результаты конкурса решения задач среди детей не старше 13 лет

Янв 25, 2025 | Результаты турнира | Нет комментариев

25 января в помещении подросткового клуба «Альфа» состоялось Первенство Всеволожского района среди детей не старше 13 лет.  В соревновании приняло участие 24 человека.
Первое место  среди мальчиков занял Абашев Владимир (Всеволожск), на втором Агафонов Евгений (Всеволожск) и на третьем Поляков Тимофей (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте  Александрова Анастасия (Всеволожск), на втором Манетова Ульяна (Всеволожск) и на третьем Папкова Надежда (Всеволожск).

Итоговая таблица результатов:

Имя Клуб Результат Мальчики Девочки
Абашев Владимир Ддют Всеволожск 19 1  
Агафонов Евгений Ддют Всеволожск 12 2  
Поляков Тимофей Ддют, Всеволожск 12 3  
Абашев Павел Ддют Всеволожск 11 4  
Горощеня Максим Ддют Всеволожск 10 5  
Александрова Анастасия Ддют Всеволожск 7   1
Зотов Алексей Юрьевич Ддют. Всеволожск 7 6  
Савин Константин  Щеглово 5 7  
Чеботарев Максим Ддют, Всеволожск 5 8  
Колесник Арсений  ЦО Всеволожск 2 9  
Шаламберидзе Ираклий Цо Всеволожск 2 10  
Беликов Дарий Всеволожск 1 11  
Цай Кирилл  Всеволожск 0 с 12 по 20  
Андреев Макар  Всеволожск 0 с 12 по 20  
Манетова Ульяна  Цо Всеволожск 0   2
Папкова Надежда  Всеволожск 0   3
Архипова Алиса Всеволожск 0   4
И Ян Русланович Всеволожск 0 с 12 по 20  
Копылов Алексей  ЦО Всеволожск 0 с 12 по 20  
Копылов Владислав  ЦО Всеволожск 0 с 12 по 20  
Ли Тимофей  Всеволожск 0 с 12 по 20  
Моськин Роман Всеволожск 0 с 12 по 20  
Новоржевцев Серафим  Марс. Всеволожск 0 с 12 по 20  
Палаткин Александр  Цо Всеволожск 0 с 12 по 20  

 

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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