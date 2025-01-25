0 Комментариев

25 января в помещении подросткового клуба «Альфа» состоялось Первенство Всеволожского района среди детей не старше 13 лет. В соревновании приняло участие 24 человека.
Первое место среди мальчиков занял Абашев Владимир (Всеволожск), на втором Агафонов Евгений (Всеволожск) и на третьем Поляков Тимофей (Всеволожск).
Среди девочек на первом месте Александрова Анастасия (Всеволожск), на втором Манетова Ульяна (Всеволожск) и на третьем Папкова Надежда (Всеволожск).
Итоговая таблица результатов:
|Имя
|Клуб
|Результат
|Мальчики
|Девочки
|Абашев Владимир
|Ддют Всеволожск
|19
|1
|Агафонов Евгений
|Ддют Всеволожск
|12
|2
|Поляков Тимофей
|Ддют, Всеволожск
|12
|3
|Абашев Павел
|Ддют Всеволожск
|11
|4
|Горощеня Максим
|Ддют Всеволожск
|10
|5
|Александрова Анастасия
|Ддют Всеволожск
|7
|1
|Зотов Алексей Юрьевич
|Ддют. Всеволожск
|7
|6
|Савин Константин
|Щеглово
|5
|7
|Чеботарев Максим
|Ддют, Всеволожск
|5
|8
|Колесник Арсений
|ЦО Всеволожск
|2
|9
|Шаламберидзе Ираклий
|Цо Всеволожск
|2
|10
|Беликов Дарий
|Всеволожск
|1
|11
|Цай Кирилл
|Всеволожск
|0
|с 12 по 20
|Андреев Макар
|Всеволожск
|0
|с 12 по 20
|Манетова Ульяна
|Цо Всеволожск
|0
|2
|Папкова Надежда
|Всеволожск
|0
|3
|Архипова Алиса
|Всеволожск
|0
|4
|И Ян Русланович
|Всеволожск
|0
|с 12 по 20
|Копылов Алексей
|ЦО Всеволожск
|0
|с 12 по 20
|Копылов Владислав
|ЦО Всеволожск
|0
|с 12 по 20
|Ли Тимофей
|Всеволожск
|0
|с 12 по 20
|Моськин Роман
|Всеволожск
|0
|с 12 по 20
|Новоржевцев Серафим
|Марс. Всеволожск
|0
|с 12 по 20
|Палаткин Александр
|Цо Всеволожск
|0
|с 12 по 20
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