0 Комментариев

25 января в помещении подросткового клуба «Альфа» состоялось Первенство Всеволожского района среди детей не старше 13 лет. В соревновании приняло участие 24 человека.

Первое место среди мальчиков занял Абашев Владимир (Всеволожск), на втором Агафонов Евгений (Всеволожск) и на третьем Поляков Тимофей (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Александрова Анастасия (Всеволожск), на втором Манетова Ульяна (Всеволожск) и на третьем Папкова Надежда (Всеволожск).

Итоговая таблица результатов: