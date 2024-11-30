0 Комментариев

Начинается регистрация на турнир “Mankey Dey – 2024”. Турнир состоится 14 декабря в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. На окне надпись “Метаморфозы”.

Приглашаются дети не старше 2007 года рождения с рейтингом не выше 1500.

Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 1000 рублей (многодетным скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

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