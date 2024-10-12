0 Комментариев

12 октября в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “День шоколадных сюрпризов – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 17 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором Хасьянов Рамин (Санкт-Петербург) и на третьем Зотов Алексей (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Власова Алиса (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Габов Иван (Всеволожск) , на втором Агапитов Владимир (Колтуши), на на третьем Щукин Иван (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Хорошков Егор (Всеволожск) на втором месте Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Чеботарев Максим (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Новоржевцев Серафим (Всеволожск), на втором Денисов Григорий (Всеволожск) и на третьем Ермишкин Кирилл (Щеглово).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ru-chess