0 Комментариев

10 августа в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “К Дню Физкультурника – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 26 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Агапитов Григорий (Колтуши), на втором Мамиев Амир (Санкт-Петербург) и на третьем Зотов Алексей (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Петрова Анастасия (Санкт-Петербург), на втором Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург) и на третьем Злых Дарья (Колтуши).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Ковалёв Иван (Колтуши), на втором месте Лебедев Евгений (г. Пушкин) и на третьем Ковалёв Тимофей (Колтуши).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Маров Дмитрий (Череповец), на втором месте Беликов Дарий (Всеволожск) и на третьем Якубов Илья (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Маров Дмитрий (Череповец), на втором Росляков Пётр (пос. им. Свердлова) и на третьем Осколкова Олеся (Санкт-Петербург).

Самой юной участницей стала Ланюгина Алёна 2018 года рождения из Колтушей.

Все остальные участники получили памятные медали, как лауреаты шахматного турнира в городе Всеволожск.