0 Комментариев

20 июля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “К Международному Дню шахмат – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 17 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Агапитов Григорий (Колтуши), на втором Поляков Тимофей (Всеволожск) и на третьем Петрова Анастасия (Санкт-Петербург).

Среди девочек на первом месте Щапова Софья (Колтуши), на втором Рослякова Мария (пос. им. Свердлова) и на третьем Емельянова Мария (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Царёв Николай (Колтуши), на втором месте Агапитов Владимир (Колтуши) и на третьем Росляков Пётр (пос. им. Свердлова).

Среди участников с рейтингом от 1100 до 1300 лучшим оказался Якубов Илья (Всеволожск), а на втором месте Чеботарев Максим (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Габов Иван (Всеволожск), на втором Тихонов Артём (Всеволожск) и на третьем Щапов Михаил (Колтуши).

Лауреатами стали Масленников Николай (Всеволожск), Мильчаков Григорий (Всеволожск) и Харченко Кирилл (Санкт-Петербург).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Трансляция с турнира (первая линия) на сайте youtube

Трансляция с турнира (вторая линия) на сайте youtube