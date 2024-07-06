0 Комментариев

6 июля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Всеволожский летний рапид – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 17 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Кондратович Иван (Колтуши), на втором Агапитов Григорий (Колтуши) и на третьем Масленников Николай (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург), на втором Рослякова Мария (пос. им. Свердлова) и на третьем Злых Дарья (Колтуши).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Царёв Николай (Колтуши), на втором месте Беликов Дарий (Всеволожск) и на третьем Росляков Пётр (пос. им. Свердлова).

Среди участников с рейтингом от 1100 до 1300 лучшим оказался Якубов Илья (Всеволожск), на втором месте Соколов Тимофей (Международная он-лайн школа) и на третьем Чеботарев Максим (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Агапитов Владимир (Колтуши), на втором Ланюгина Арина (Колтуши) и на третьем Ланюгина Алёна (Колтуши).

Лауреатами стали Мильчаков Григорий (Всеволожск) и Харченко Кирилл (Санкт-Петербург).