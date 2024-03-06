0 Комментариев

Продолжается регистрация на детский шахматный турнир “К Международному Женскому Дню 8 марта – 2024”. Турнир состоится 9 марта в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”, на окне надпись “Метаморфозы”. Турнир камерный, по продолжительности проведения укладывается в три часа. Приглашаются дети не старше 2008 года рождения с рейтингом не выше 1450. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 1000 рублей (многодетным скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или по электронному адресу alen49@yandex.

Обратите внимание, что ограничение по рейтингу повышено до 1450. Лучшим трём девочкам специальные праздничные призы.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults