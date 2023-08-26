0 Комментариев

26 августа в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 9 человек.

Первое место занял Норицын Лев (“Марс”, Всеволожск), на втором месте Агафонов Евгений (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Кувшинов Фёдор (“Аничков Дворец”, СПб). Среди детей не старше 2007 года рождения на первом месте Кондратович Иван (Белый ферзь, Колтуши), на втором месте Ихсанов Далер (“Шахматная Гостиная”, Разметелево), и на третьем месте Зотов Алексей (“Марс”, Всеволожск).

В турнире Б приняло участие 9 человек. На первом месте Фатеев Евгений (Всеволожск), на втором месте Масленников Николай (Марс, Всеволожск) и на третьем Недосвит Иван (“Развитие”, Мурино).

Среди девочек на первом месте Лукьянова Евдокия (Сестрорецк), на втором Архипова Алиса (Всеволожск) и на третьем Лукьянова Серафима (Сестрорецк).

На канале youtube можно посмотреть видеозаписи с турнира в пяти частях.

