0 Комментариев

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Результаты турнира “Скоро в школу! – 2023”

Авг 26, 2023 | Без рубрики | Нет комментариев

26 августа в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 9 человек.
Первое место занял Норицын Лев (“Марс”, Всеволожск), на втором месте Агафонов Евгений (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Кувшинов Фёдор (“Аничков Дворец”, СПб). Среди детей не старше 2007 года рождения на первом месте Кондратович Иван (Белый ферзь, Колтуши), на втором месте Ихсанов Далер (“Шахматная Гостиная”, Разметелево), и на третьем месте Зотов Алексей (“Марс”, Всеволожск).
В турнире Б приняло участие 9 человек. На первом месте Фатеев Евгений (Всеволожск), на втором месте Масленников Николай (Марс, Всеволожск) и на третьем Недосвит Иван (“Развитие”, Мурино).
Среди девочек на первом месте Лукьянова Евдокия (Сестрорецк), на втором Архипова Алиса (Всеволожск) и на третьем Лукьянова Серафима (Сестрорецк).
На канале youtube можно посмотреть видеозаписи с турнира в пяти частях.

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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