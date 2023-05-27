0 Комментариев

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Результаты турнира “Ура – каникулы!!!”

Май 27, 2023 | Без рубрики | Нет комментариев

27 мая в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир. В программе было два турнира: турнир А для детей с рейтингом 1100 и выше и турнир Б для детей с рейтингом 1099 и ниже.
В турнире А первое место занял Макаров Пётр («Белый ферзь» Колтуши), на втором месте Никитин Даниил (ChessProfi, Санкт-Петербург) и на третьем Горощеня Максим (ДДЮТ, Всеволожск). Среди ребят с рейтингом 1100-1300 на первом месте Кондратович Иван («Белый ферзь» Колтуши), на втором месте Абашев Павел (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Ихсанов Далер («Шахматная гостиная» Разметелево).
В турнире Б на первом месте оказался Лебедев Евгений (клуб имени Спасского, г. Пушкин), на втором месте Хамцов Матвей («Академия юных гениев», Санкт-Петербург), на третьем Перов Иван («Марс» Всеволожск).
Всего в двух турнирах приняло участие 23 человека.
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ChessRezults турнир А и турнир Б
Трансляции турниров можно посмотреть на сайте youtube турнир А и турнир Б

Новые рейтинги участников через некоторое время появятся на сайте ruchess.ru
Фотографии с турнира находятся в альбоме вК

 

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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