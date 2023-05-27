0 Комментариев

27 мая в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир. В программе было два турнира: турнир А для детей с рейтингом 1100 и выше и турнир Б для детей с рейтингом 1099 и ниже.

В турнире А первое место занял Макаров Пётр («Белый ферзь» Колтуши), на втором месте Никитин Даниил (ChessProfi, Санкт-Петербург) и на третьем Горощеня Максим (ДДЮТ, Всеволожск). Среди ребят с рейтингом 1100-1300 на первом месте Кондратович Иван («Белый ферзь» Колтуши), на втором месте Абашев Павел (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Ихсанов Далер («Шахматная гостиная» Разметелево).

В турнире Б на первом месте оказался Лебедев Евгений (клуб имени Спасского, г. Пушкин), на втором месте Хамцов Матвей («Академия юных гениев», Санкт-Петербург), на третьем Перов Иван («Марс» Всеволожск).

Всего в двух турнирах приняло участие 23 человека.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ChessRezults турнир А и турнир Б

Трансляции турниров можно посмотреть на сайте youtube турнир А и турнир Б

Новые рейтинги участников через некоторое время появятся на сайте ruchess.ru

Фотографии с турнира находятся в альбоме вК