0 Комментариев

13 мая в помещении молодёжного центра «Альфа» прошёл муниципальный турнир по шахматам и шашкам «День Победы – 2023».

В турнире А (ребёнок 2013 – 2017 годов рождения) участие приняло всего три команды. Первое место заняла семейная команда Зариповых в составе Артура и Рената Наилевича из Санкт-Петербурга. На втором месте команда Поповых в составе Попов Александр и Львова Маргарита из Всеволожска. На третьем месте команда Селивёрстовых Игоря и Ильи Николаевича из Всеволожска. На первой доске, на которой играл ребёнок первое место занял Зарипов Артур, на втором месте Попов Александр (Всеволожск) и на третьем месте Селивёрстов Игорь (Всеволожск).

В турнире B по шашкам приняло участие 14 человек. Первое место занял Сухвал Вячеслав Николаевич (Санкт-Петербург), на втором месте Хитев Юрий Михайлович (Санкт-Петербург) и на третьем месте Волков Валерий Фёдорович (Колтуши).

Среди женщина на первом месте Семёнова Александра (Раземетелево), на втором Киреенкова Наталья (Всеволожск) и на третьем Киреенкова Татьяна Владимировна (Всеволожск).

Среди детей на первом месте Черкасов Андрей (Кудрово), на втором месте Карев Ян (Всеволожск) и на третьем месте Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск).

В семейном турнире C (дети 2017 – 2014 годов рождения) приняло участие 14 команд. Первое место заняла семья Каревых Ян и Дмитрий (Всеволожск), на втором месте семейная команда Павловых Виктора и Никиты (Всеволожск), на третьем месте команда Жуковых Алексея и Дарьи (пос. им. Свердлова).

В личном зачёте на детской доске на первом месте Карев Ян (Всеволожск), на втором месте Павлов Виктор (Всеволожск) и на третьем месте Карапетян Даниэль (Кудрово).

На доске взрослых на первом месте Жукова Дарья (пос. им. Свердлова), на втором месте Карев Дмитрий (Всеволожск) и на третьем месте Карсаков Александр (Санкт-Петербург).