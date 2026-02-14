0 Комментариев

14 февраля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 18 человек.

Первое место в абсолютном зачёте заняла Воронкова Екатерина (Санкт-Петербург), на втором месте Царёв Николай (Колтуши) и на третьем Лапковский Ярослав (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне 1201-1300 на первом месте Исаенков Егор (Колтуши), на втором Малофеев Даниил (Санкт-Петербург) и на третьем Кузьмин Алексей (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне 0-1200 на первом месте Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск), на втором Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Дингеманс Марк (Всеволожск).

Первое место среди девочек у Чирко Лидии (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess