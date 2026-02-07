0 Комментариев

7 февраля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 18 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Исаенков Егор (Колтуши), на втором месте Сметанин Владимир (Колтуши) и на третьем Пукки Иван (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне 1101-1200 на первом месте Барташевич Иван (Всеволожск), на втором Борисов Денис (Воейково) и на третьем Горбачёв Лука (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне 0-1100 на первом месте Филькин Артемий (Всеволожск), на втором Денгиманс Марк (Всеволожск) и на третьем Гладнев Вадим (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess