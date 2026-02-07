Расписание турниров
Записаться на турнир

Результаты турнира «День варенья — 2026»

Фев 7, 2026 | Результаты турнира | Нет комментариев

7 февраля в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 18 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Исаенков Егор (Колтуши), на втором месте  Сметанин Владимир (Колтуши) и на третьем Пукки Иван (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне 1101-1200 на первом месте Барташевич Иван (Всеволожск), на втором  Борисов Денис (Воейково) и на третьем Горбачёв Лука (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом в диапазоне 0-1100 на первом месте Филькин Артемий (Всеволожск), на втором  Денгиманс Марк (Всеволожск) и на третьем Гладнев Вадим (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

Рубрики

0 Комментариев

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *