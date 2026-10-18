0 Комментариев

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Результаты турнира «День Отца в России»

Окт 18, 2026 | Результаты турнира | Нет комментариев

18 октября в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков с рейтингом не выше 1150. В турнире приняло участие 9 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Черенцов Михаил (Всеволожск), на втором месте  Долинский Лев (Пушкин) и на третьем Гоцолов Сергей (Всеволожск).

Первое место среди игроков с рейтингом 1000 занял Куполов Евгений, на втором месте Казанцев Максим и на третьем Ясинский Владимир (все из Всеволожска).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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