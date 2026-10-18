0 Комментариев

18 октября в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду для игроков с рейтингом не выше 1150. В турнире приняло участие 9 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Черенцов Михаил (Всеволожск), на втором месте Долинский Лев (Пушкин) и на третьем Гоцолов Сергей (Всеволожск).

Первое место среди игроков с рейтингом 1000 занял Куполов Евгений, на втором месте Казанцев Максим и на третьем Ясинский Владимир (все из Всеволожска).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess