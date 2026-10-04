0 Комментариев

Начинается регистрация на Опен-турнир «К Международному Дню девочек — 2026» для игроков без ограничения возраста и рейтинга. Турнир состоится 11 октября (воскресенье) в помещении ШШК «Марс» по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. От Хеликса нужно начать обходить дом слева. На окнах надписи «Шахматы, шашки».

Приглашаются игроки без ограничения возраста и рейтинга.

Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 1500 рублей (многодетным и инвалидам скидка 200 рублей. Стартовый взнос для пенсионеров 1000 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку «Записаться на турнир» или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

Наградные категории будут определены судейской коллегией в зависимости от количества заявившихся игроков. Для открытия новой категории необходимо не менее 6 участников.

В случае дележа мест дополнительные показатели: 1. Личная встреча, 2. Бухгольц, 3. Усечёный Бухгольц (без худшего результата), 4. Количество побед.