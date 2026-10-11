0 Комментариев

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Результаты турнира «К Международному Дню девочек — 2026»

Окт 11, 2026 | Результаты турнира | Нет комментариев

11 октября в ШШК «Марс» состоялся шахматный Опен-турнир по рапиду для игроков без ограничения рейтинга и возраста. В турнире приняло участие 24 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Агафонов Евгений (Всеволожск), на втором месте  Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Тихонов Тимофей (Колтуши).

Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1299 занял Тихонов Артём (Колтуши), на втором месте Пукки Василий (Всеволожск) и на третьем Зацепин Артём (Всеволожск).

Первое место среди игроков с рейтингом от 1300 до 1500 занял Гоби Даниил (Ваганово), на втором месте Лапковский Ярослав (Всеволожск) и на третьем Беликов Дарий (Всеволожск).

Первое место среди девочек заняла Архипова Алиса (Всеволожск), второе Волкова София (Воейково).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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