0 Комментариев

11 октября в ШШК «Марс» состоялся шахматный Опен-турнир по рапиду для игроков без ограничения рейтинга и возраста. В турнире приняло участие 24 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Агафонов Евгений (Всеволожск), на втором месте Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Тихонов Тимофей (Колтуши).

Первое место среди игроков с рейтингом от 0 до 1299 занял Тихонов Артём (Колтуши), на втором месте Пукки Василий (Всеволожск) и на третьем Зацепин Артём (Всеволожск).

Первое место среди игроков с рейтингом от 1300 до 1500 занял Гоби Даниил (Ваганово), на втором месте Лапковский Ярослав (Всеволожск) и на третьем Беликов Дарий (Всеволожск).

Первое место среди девочек заняла Архипова Алиса (Всеволожск), второе Волкова София (Воейково).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess