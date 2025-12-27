0 Комментариев

27 декабря в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 20 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Зотов Алексей (Всеволожск), на втором месте Щапова Софья (Колтуши) и на третьем Жёлудева Алёна (Колтуши).

Среди игроков с рейтингом 0-1100 на первом месте Кочнев Алексей (Всеволожск), на втором Горбачёв Лука (Всеволожск) и на третьем Шалягин Ярослав (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess