0 Комментариев

Результаты турнира «День МЧС — 2025»

Дек 27, 2025

27 декабря в ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по рапиду. В турнире приняло участие 20 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Зотов Алексей (Всеволожск), на втором месте  Щапова Софья (Колтуши) и на третьем Жёлудева Алёна (Колтуши).

Среди игроков с рейтингом 0-1100 на первом месте Кочнев Алексей (Всеволожск), на втором  Горбачёв Лука (Всеволожск) и на третьем Шалягин Ярослав (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

