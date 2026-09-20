0 Комментариев

20 сентября в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир «Всеволожская осень». В турнире приняло участие 29 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Владимир, на втором месте Абашев Павел и на третьем Агафонов Евгений (все победители из Всеволожска).

Первое место среди взрослых занял Моисеев Владимир из посёлка им. Морозова, на втором месте Лоч Алексей из Всеволожска и на тртьем Чертополох Андрей из Невской Дубровки.

Среди игроков с рейтингом от 1300 до 1499 на первом месте Беликов Дарий (Всеволожск), на втором Цай Михаил (Всеволожск) и на третьем Гоби Даниил (Ваганово).

Среди игроков с рейтингом от 1000 до 1299 на первом месте Абашев Сергей (Всеволожск), на втором Свиридов Владимир (Колтуши) и на третьем Романюков Матвей (Воейково).

Среди девочек на первом месте Щапова София (Колтуши), на втором Кондратович Валерия (Колтуши) и на третьем Волкова София (Воейково).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК