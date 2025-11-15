0 Комментариев

Расписание турниров
Результаты турнира «Поздняя Всеволожская осень -2025»

15 ноября в ШШК «Марс»  состоялся шахматный турнир «Поздняя Всеволожская осень — 2025». В турнире приняло участие 23 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором месте  Буяков Никита (Кудрово) и на третьем Цай Михаил (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом 1000 на первом месте Гречко Платон (Всеволожск) , на втором  Шалягин Ярослав (Всеволожск) и на третьем Власов Артём (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом 1001-1050 на первом месте Абашев Сергей (Всеволожск), на втором Барташевич Иван (Всеволожск) и на третьем Горбачёв Лука (Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть на сайте вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

