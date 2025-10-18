0 Комментариев

Расписание турниров
Результаты турнира “Всемирный день конфет – 2025”

Окт 18, 2025 | Без рубрики | Нет комментариев

18 октября в ШШК “Марс”  состоялся шахматный турнир “Всемирный день конфет – 2025”. В турнире приняло участие 11 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Беликов Дарий (Всеволожск), на втором месте  Тихонов Артём (Колтуши) и на третьем Зюзько Роман (Всеволожск). Среди участников с рейтингом 1000-1100 на первом месте Ли Тимофей, на втором Горбачёв Лука и на третьем Власов Артём (все Всеволожск).

Турнирную таблицу можно посмотреть по ссылке chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть на сайте вК

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги можно посмотреть на сайте ruchess

