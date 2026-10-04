0 Комментариев

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Результаты турнира «К Дню учителя — 2026»

Окт 4, 2026 | Без рубрики | Нет комментариев

4 октября в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир «К Дню учителя -2026». В турнире приняло участие 8 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Лапковский Ярослав (Всеволожск), на втором месте Романюков Матвей (Воейково) и на третьем Савельева Алиса (Всеволожск).

Первое место среди делвчек заняла Савельева Алиса, на втором месте Горбачёва Кира (обе девочки из Всеволожска).

Среди игроков с рейтингом от 1000 до 1100 на первом месте  Романюков Матвей (Воейково), на втором Щукин Иван (Всеволожск) и на третьем Казанцев Максим (Всеволожск).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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