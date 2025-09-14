0 Комментариев

13 сентября в ШШК “Марс” состоялся шахматный турнир “Всемирный День шоколада – 2025”. В турнире приняло участие 18 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Солнцев Сергей (Всеволожск), на втором месте Лебедев Евгений (Пушкин) и на третьем Чеботарев Максим (Всеволожск).

В категории “девочки” на первом месте Солнцева Алёна (Всеволожск), на втором Волкова София (Воейково) и на третьем Власова Алиса (Всеволожск).

Среди мальчиков 2017-2018 года рождения на первом месте Цай Михаил (Всеволожск) на втором месте Беликов Дарий (Всеволожск), на третьем Абашев Сергей (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1101-1300 на первом месте Лебедев Евгений (Пушкин), на втором месте Волков Даниил (Воейково) и на третьем месте Лапковский Ярослав (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Солнцева Алёна (Всеволожск), на втором месте Цай Михаил (Всеволожск) и на третьем месте Абашев Сергей (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Фатеев Евгений (Всеволожск) и Новоржевце Серафим (Всеволожск).

