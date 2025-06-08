0 Комментариев

8 июня в помещении ШШК “Марс” состоялся шахматный турнир “Всемирный день Петербургских котов и кошек – 2025”. В турнире приняло участие 25 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Бурханов Максим (Санкт-Петербург), на втором месте Новоржевцев Серафим (Всеволожск) и на третьем Солнцев Сергей (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Архипова Алиса (Всеволожск), на втором Арбузова Александра (Разметелево) и на третьем Комисарова Надежда (Всеволожск).

Среди мальчиков 2016 года рождения и младше на первом месте Бурханов Максим (Всеволожск), на втором месте Беликов Дарий (Всеволожск) и на третьем месте Тихонов Артём (Колтуши).

Среди игроков с рейтингом от 1101 до 1300 на первом месте Чеботарев Максим (Всеволожск), на втором месте Тихонов Артём (Колтуши) и на третьем месте Архипова Алиса (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Ахмадеев Гавриил (Всеволожск), на втором Фомин Матвей (Всеволожск), на третьем Колотов Станислав (Санкт-Петербург).

Лауреатами турнира стали Колотов Владислав (Санкт-Петербург) и Тихонов Тимофей (Колтуши).

Результаты турнира можно посмотреть на сайте chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть вК