0 Комментариев

Начинается регистрация на участие в Чемпионате и Первенстве Всеволожского района по шахматной композиции (решение) среди детей 14 лет и старше (2011 – 2007 годов рождения), взрослых (мужчины и женщины) и ветеранов. Соревнования состоятся 17 мая в помещении клуба “Альфа” по адресу г. Всеволожск, улица доктора Сотникова, дом 31.

Приглашаются дети 2011 – 2007 годов рождения, проживающие во Всеволожском районе. Без стартовых взносов. Количество посадочных мест ограничено.

Начало турнира в 12.00. Предварительная регистрация с 11.30 до 11.45. С 11.45 до 12.00 комментарии к правилам проведения соревнований.

Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или на электронную почту по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-rezults

Награждаются:

Участники, занявшие 1 место награждаются кубком, медалью, грамотой, сувениром, за 2, 3 место медалями, грамотой, сувениром.

ЮД (зачёт раздельный) 2007-2011 г. р.

МЖ (зачёт раздельный) 2006-1966 г. р.

Ветераны (зачёт общий) 1965 г. р. и старше