0 Комментариев

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Результаты турнира “Весна-красна – 2025”

Апр 26, 2025 | Без рубрики | Нет комментариев

26 апреля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Весна-красна – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 38 человек.
Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Лебедев Евгений (Пушкин).

Среди девочек на первом месте  Щапова Софья (Колтуши), на втором Казарина Анастасия (Разметелево) и на третьем Солнцева Алёна (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Щапов Михаил (Колтуши), на втором Жучков Александр (Санкт-Петербург), на третьем Бурханов Максим (Санкт-Петербург).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Лебедев Евгений (Пушкин), на втором Щапов Михаил (Колтуши) и на третьем Чеботарев Максим (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Штучный Алексей (Колтуши), на втором  Ахмадеев Гавриил (Всеволожск) и на третьем Солнцева Алёна (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Солнцев Сергей (Всеволожск) и Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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