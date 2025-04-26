0 Комментариев

26 апреля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Весна-красна – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 38 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Абашев Павел (Всеволожск), на втором Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Лебедев Евгений (Пушкин).

Среди девочек на первом месте Щапова Софья (Колтуши), на втором Казарина Анастасия (Разметелево) и на третьем Солнцева Алёна (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Щапов Михаил (Колтуши), на втором Жучков Александр (Санкт-Петербург), на третьем Бурханов Максим (Санкт-Петербург).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Лебедев Евгений (Пушкин), на втором Щапов Михаил (Колтуши) и на третьем Чеботарев Максим (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Штучный Алексей (Колтуши), на втором Ахмадеев Гавриил (Всеволожск) и на третьем Солнцева Алёна (Всеволожск).

Лауреатами турнира стали Солнцев Сергей (Всеволожск) и Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess