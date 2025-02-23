0 Комментариев

22 февраля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “День защитника Отечества – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 33 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Манджиев Георгий (Санкт-Петербург), на втором Якубов Илья (Всеволожск) и на третьем Бурханов Максим (Санкт-Петербург).

Среди девочек на первом месте Солнцева Алёна (Всеволожск), на втором Папкова Надежда (Всеволожск) и на третьем Савельева Алиса (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Агапитов Владимир (Колтуши), на втором Жучков Александр (Санкт-Петербург), и на третьем Щукин Иван (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Лапковский Ярослав (Всеволожск), на втором Копачев Владимир (Всеволожск) и на третьем Солнцев Сергей (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Колесник Арсений (Всеволожский ЦО), на втором Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Муханов Александр (Санкт-Петербург).

Лауреатом турнира стал Новоржевцев Серафим (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess