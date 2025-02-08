0 Комментариев

8 февраля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “День российской науки – 2025” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 36 человека.

Первое место в абсолютном зачёте заняла Скобелина Валерия (Кудрово), на втором Зотов Алексей (Всеволожск) и на третьем Манджиев Георгий (Санкт-Петербург).

Среди девочек на первом месте Щапова Софья (Колтуши), на втором Манетова Ульяна (ЦОВсеволожск) и на третьем Манетова София (ЦО Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Царёв Николай, на втором Ковалёв Иван, и на третьем Ковалёв Тимофей. Все ребята из г. Колтуши.

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Бурханов Максим (Санкт-Петербург), на втором Чеботарев Максим (Всеволожск) и на третьем Смирнов Семён (Санкт-Петербург).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Ефимов Александр (Всеволожский ЦО), на втором Лапковский Ярослав (Всеволожск) и на третьем Копылов Владислав (Всеволожский ЦО).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess