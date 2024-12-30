0 Комментариев

30 декабря в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Новогодний – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 26 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Поляков Тимофей (Всеволожск), на втором Ковалёв Тимофей (Колтуши) и на третьем Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург).

Среди девочек на первом месте Манетова София (Всеволожск), на втором месте Савельева Алиса (Всеволожск) и на третьем Исаенкова Эмилия (Санкт-Петербург).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Ковалёв Иван (Колтуши), на втором Буяков Никита (Санкт-Петербург) и на третьем Буяков Егор (Санкт-Петербург).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Фатеев Евгений (Всеволожск), на втором Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Копылов Алексей (Всеволожский ЦО), на втором Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Жучков Александр (Санкт-Петербург).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess