0 Комментариев

26 октября в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Праздник приятных неожиданностей – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 22 человека.

Первое место в абсолютном зачёте занял Поляков Тимофей (Всеволожск), на втором Ковалёв Тимофей (Колтуши) и на третьем Высоцкий Никита (Санкт-Петербург).

Среди девочек на первом месте Архипова Алиса (Всеволожск), на втором Щапова Софья (Колтуши) и на третьем Комисарова Надежда (Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Агапитов Владимир (Колтуши), на втором Щапов Михаил (Колтуши) , на на третьем Габов Иван (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался Чеботарев Максим (Всеволожск), на втором месте Ли Тимофей (Всеволожск) и на третьем Новоржевцев Серафим (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Сметанин Владимир (Колтуши), на втором Копачев Владимир (Всеволожск) и на третьем Мильчаков Григорий (Всеволожск).

Итоговая таблица chess-rezults

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Результаты турнира и новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ruchess