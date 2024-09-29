0 Комментариев

28 сентября в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “Осенний рапид – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 19 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Якубов Илья (Всеволожск), на втором Чеботарев Максим (Всеволожск) и на третьем Павлова Татьяна (Кириши).

Среди девочек на первом месте Павлова Надежда (Кириши), на втором Власова Алиса (Всеволожск)

Среди мальчиков не старше 2016 года рождения на первом месте Агапитов Владимир (Колтуши), на втором Лозовой Михаил (Санкт-Петербург), на на третьем Габов Иван (Всеволожск).

Среди участников с рейтингом от 1101 до 1300 лучшим оказался ли Тимофей (Всеволожск).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Наделяев Георгий (Кировск), на втором Новоржевцев Серафим (Всеволожск) и на третьем Петров Александр (Санкт-Петербург).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК

Обновлённые рейтинги и выполнение разрядов можно посмотреть на сайте