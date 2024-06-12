0 Комментариев

12 июня в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир “К Дню России – 2024” для игроков с рейтингом не выше 1500. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Кондратович Иван (Колтуши), на втором Хасьянов Рамин (Янино) и на третьем Поляков Тимофей (Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Петрова Анастасия (Санкт-Петербург), на втором Архипова Алиса (Всеволожск) и на третьем Рослякова Мария (пос. им. Свердлова).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Царёв Николай (Колтуши), на втором месте Беликов Дарий (Всеволожск) и на третьем Росляков Пётр (пос. им. Свердлова).

Среди участнкиов с рейтингом от 1100 до 1300 лучшим оказался Фатеев Евгений (Всеволожск), на втором месте Ляпин Александр (пос. им. Морозова).

Среди игроков с рейтингом 1000-1100 на первом месте Якубов Илья (Всеволожск), на втором Лозовой Михаил (Санкт-Петербург) и на третьем Габов Иван (Всеволожск).

Лауреатами стали Масленников Николай (Всеволожск) и Кондратович Валерия (Колтуши).

Фотографии с турнира можно посмотреть вК

Трансляции часть 1 на YouTube

часть 2 на Youtube