0 Комментариев

Начинается регистрация на детский шахматный турнир “К Дню Защиты детей – 2024”. Турнир состоится 1 июня в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. На окне надпись “Метаморфозы”. Турнир камерный, по продолжительности проведения укладывается в три часа. Приглашаются дети не старше 2008 года рождения с рейтингом не выше 1500. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 1000 рублей (многодетным скидка 200 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или по электронному адресу alen49@yandex.

Если игроки набирают равное количество очков, места определяются по умолчанию программы Swis-Manager: 1. Личная встреча 2. Количество побед 3. Бухгольц 4. Усечённый Бухгольц 5. Коэфициент Зоннеборна-Бергера

Награждаются