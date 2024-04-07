0 Комментариев

6 апреля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир для игроков с рейтингом не выше 1400. В турнире приняло участие 20 человек.

Первое место в абсолютном зачёте заняла Петрова Анастасия (Санкт-Петербург), на втором Масленников Николай (Всеволожск) и на третьем Хасьянов Рамин (Янино).

Среди девочек на первом месте Воронкова Екатерина (Санкт-Петербург), на втором месте Ковалёва Елизавета (Санкт-Петербург) и на третьем Злых Дарья (Колтуши).

Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Царёв Николай (Колтуши), на втором месте Зарипов Тимур (Санкт-Петербург) и на третьем Шаламберидзе Ираклий (Всеволожск) .

Среди участнкиов с рейтингом от 1100 до 1200 лучшим оказался Беликов Дарий (Всеволожск).