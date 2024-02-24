0 Комментариев

24 февраля в помещении ШШК «Марс» состоялся детский шахматный турнир для игроков с рейтингом не выше 1400. В турнире приняло участие 16 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Осколков Платон (Санкт-Петербург), на втором месте Магомедмирзоев Расул (Всеволожск) и на третьем Бирюченко Василина (Всеволожск). Среди мальчиков не старше 2015 года рождения на первом месте Солнцев Сергей (Всеволожск), на втором Пукки Иван (Всеволожск) и на третьем Сапожников Фёдор (Санкт-Петербург).

Среди девочек на первом месте Осколкова Олеся (Санкт-Петербург) и на втором Владиславлева Мария (Всеволожск).

Среди участнкиов с рейтингом не выше 1100 на первом месте Колотов Владислав (Санкт-Петербург), на втором Селивёрстов Игорь (Всеволожск) и на третьем Логинов Роман (Всеволожск).

Самым юным участником турнира оказался Вишняков Илья 2017 года рождения (Всеволожск).

Фотографии с турнира можно посмотреть в альбоме вК