0 Комментариев

Начинается регистрация на детский шахматный турнир “К Дню защитника Отечества – 2024”. Приглашаются дети не старше 2008 года рождения с рейтингом не выше 1400. Турнир состоится 24 февраля в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. Турнир камерный, по продолжительности проведения укладывается в три часа. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или по электронному адресу alen49@yandex.