0 Комментариев

Продолжается регистрация на шахматный турнир “Февральская вьюга – 2024”. Турнир состоится 10 февраля в помещении ШШК “Марс” по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея под вывеску “Медок”. Турнир камерный, по продолжительности проведения укладывается в три часа. В связи с тем, что на турнир А всего две заявки турниры А и Б объединяются с допустимым рейтингом не выше 1400. Начало турнира в 14.00. Предварительная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Турнирная дистанция 9 туров с контролем Бронштейна 8+3. Разрядные нормы, обсчёт рейтинга, присвоение ИД. Подача заявок на сайте через кнопку “Записаться на турнир” или по электронному адресу alen49@yandex.

Турнир А отменён.

Стартовый список турнира Б (рейтинг не выше 1400) можно посмотреть на сайте chess-rezults