0 Комментариев

27 января в помещении подросткового клуба “Альфа” в посёлке Южный состоялся первый в истории района шахматный турнир по композиции. В турнире приняло участие 17 человек. В категории “Юноши”

первое место занял Агафонов Евгений (Всеволожск), на втором месте Слабода Егор (Кудрово) и на третьем Пекшев Константин (Янино). В категории “Девушки” на первом месте Сунгурова Татьяна (Кудрово). Среди женщин на первом месте Маргарита Львова (Всеволожск). Среди мужчин на первом месте Зайнетдинов Булат, на втором Моисеев Владимир (пос. им. Морозова) и на третьем Поляков Дмитрий (Мурино). Среди ветеранов на первом месте Шаймандарова Рита (Мурино).

Турнир был посвящён полному снятию блокады Ленинграда 80 лет назад.

Итоговая таблица размещена ниже: