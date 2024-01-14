0 Комментариев

13 января в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 12 человек.

Первое место занял Агафонов Евгений (Всеволожский ДДЮТ), на втором месте Карсаков Александр (Санкт-Петербург) и на третьем Никитин Даниил (LessChess, СПб). Среди мальчиков не старше 2014 года рождения на первом месте Абашев Павел (Всеволожский ДДЮТ), на втором Ихсанов Далер (“Шахматная Гостиная”, Разметелево) и на третьем Лебедев Евгений (клуб имени Алехина, г. Пушкин).

В турнире Б приняло участие 10 человек. Первое место занял Ефимов Александр (ЦО города Всеволожска), на втором Колотов Владислав (Санкт-Петербург) и на третьем Селивёрстов Игорь (ЦО города Всеволожска). Среди детей не старше 2015 года рождения на первом месте Беликов Дарий (Всеволожск), на втором Колотов Станислав (СПб) и на третьем Сапожников Фёдор (СПб).