0 Комментариев

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Результаты турнира “Всеволожская осень – 2023”

Дек 2, 2023 | Без рубрики | Нет комментариев

2 декабря в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 9 человек. 
Первое место занял Моисеев Владимир (посёлок имени Морозова), на втором месте Зотов Алексей (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Никитин Михаил из Санкт-Петербурга. В турнире Б (среди детей с рейтингом не выше 1200) на первом месте Драчёв Максим (Кировск) с результатом 9 из 9 (!), на втором месте Петрова Анастасия (ДДЮТ на Ленской, СПб) и на третьем Ковалёва Елизавета (“Современник”, СПб). Среди детей с рейтингом не выше 1100 на первом месте Ковалёв  Тимофей (“Белый ферзь”, Колтуши), на втором месте Павлова Надежда (Гамбит, Кириши) и на третьем Игнатьев Руслан (посёлок имени Морозова). 

Результаты турнира А можно посмотреть на сайте Chess – Rezults

Результаты турнира Б можно посмотреть на сайте Chess – Rezults

Обо мне

Привет! Я международный мастер по шахматам Елена Быстрякова. Живу и работаю во Всеволожске тренером по шахматам. Это мой блог, в котором я рассказываю о своих спортивных планах.

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