0 Комментариев

2 декабря в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир с участием взрослых игроков. В турнире А приняло участие 9 человек.

Первое место занял Моисеев Владимир (посёлок имени Морозова), на втором месте Зотов Алексей (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем Никитин Михаил из Санкт-Петербурга. В турнире Б (среди детей с рейтингом не выше 1200) на первом месте Драчёв Максим (Кировск) с результатом 9 из 9 (!), на втором месте Петрова Анастасия (ДДЮТ на Ленской, СПб) и на третьем Ковалёва Елизавета (“Современник”, СПб). Среди детей с рейтингом не выше 1100 на первом месте Ковалёв Тимофей (“Белый ферзь”, Колтуши), на втором месте Павлова Надежда (Гамбит, Кириши) и на третьем Игнатьев Руслан (посёлок имени Морозова).

Результаты турнира А можно посмотреть на сайте Chess – Rezults

Результаты турнира Б можно посмотреть на сайте Chess – Rezults